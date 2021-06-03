Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Eren-11 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

VAN - Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Eren-11 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 2 Haziran 2021 günü Bitlis Tatvan Anadere köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca yapılan silahlı saldırı olayında kaçan BTÖ mensuplarını tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 3 Haziran 2021 günü "Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki Kocak 2021/1" operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon sonucunda; Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köyleri kırsalında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Operasyonda 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el bombası, 5 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 120 adet M-16 Piyade tüfeği fişeği, 158 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 adet fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu: 'Millet benimle dalga geçiyor'
1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu: "Millet benimle dalga geçiyor"
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 22:36:02. #1.15#

title