Bitlis'te "1 Eylül Dünya Barış Günü"nde husumetli iki aile barıştırıldı
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Bitlis'te "1 Eylül Dünya Barış Günü"nde husumetli iki aile barıştırıldı

Bitlis'te '1 Eylül Dünya Barış Günü'nde husumetli iki aile barıştırıldı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Bahçelievler mahallesinde 4 ay önce Yücel ve Dinç aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesiyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Belediye Konferans Salonu'nda barış töreni düzenlendi.

Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Tatvan Müftüsü Zahit Demirel, Tatvan eski Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin eden taraflar, ardından yemek yedi.

Vali Yardımcısı Seyman, burada yaptığı konuşmada, barışa vesile olanlara teşekkür etti.

Seyman, "Öncelikle sayın Valimiz Oktay Çağatay beyefendinin selamlarını sizlere iletiyorum. Bizler Müslüman ve inançlı insanlarız. Müminler ancak ve ancak kardeştir. Bu kardeşlik barışla, hoşgörüyle, dayanışmayla, muhabbetle, sevgiyle pekişir. Bu nedenle buradaki barışa vesile olan öncelikle ailelerimizden, değerli kanaat önderlerinden ve barışta emeği olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Önemli bir günde bir araya toplandıklarını belirten ilçe Müftüsü Demirel, ayrıca aşının önemine de değindi.

Eski Belediye Başkanı Aksoy ise 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Yücel ile Dinç aileleri arasında yaşanan hadiseyi barışla sonlandırdıklarını, bunun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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