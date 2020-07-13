BİTLİS Tatvan ve Ahlat'ta sağanak Bir sürücü mahsur kaldı, 30 evi su bastı
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BİTLİS Tatvan ve Ahlat'ta sağanak Bir sürücü mahsur kaldı, 30 evi su bastı

Tatvan ve Ahlat'ta sağanak: Bir sürücü mahsur kaldı, 30 evi su bastıBİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde aniden bastıran yağmur, sele neden oldu.

13.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:19

Tatvan ve Ahlat'ta sağanak: Bir sürücü mahsur kaldı, 30 evi su bastı

BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Sağanağın yol açtığı sel nedeniyle Tatvan'da 30 ev ve 4 iş yeri sular altında kalırken, Ahlat'ın Ovakışla beldesine bağlı Burcukaya köyünde sel suları arasında kalan 1 araç ve sürücüsü, AFAD tarafından kurtarıldı.

Tatvan ile Ahlat ilçelerinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, sel ve su baskılarına yol açtı. Taşan dere, Tatvan'ın Kale Mahallesi'nde 30 ev ve 4 iş yerini sel suları altında bıraktı. Sağanak, Tatvan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin Ovakışla beldesine bağlı Burcukaya köyünde taşan dere, karayolunu sel suları altında bırakınca 1 araç ve sürücüsü bir süre mahsur kaldı. Sürücüyü olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtardı. Sel nedeniyle bazı ekili tarım alanları da zarar gördü.

Sel suları Tatvan-Ahlat Karayolu'nu da trafiğe kapattı. Sel suları nedeniyle yüzlerce araç yolun açılmasını bekledi. Bölgedeki sel nedeniyle Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de Tatvan'ın Kale Mahallesi ile selden etkilenen bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu. Sel suları altında kalan ev ve iş yerlerinin kurtarılması için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgeye sevk edildi. Belediye Başkanı Geylani, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtirken, yapılan çalışmalar sonucu Tatvan-Ahlat karayolunun da 1 saat süren çalışmaların ardından açıldığını söyledi.

BİTLİS Tatvan ve Ahlat'ta sağanak Bir sürücü mahsur kaldı, 30 evi su bastı

Kaynak: DHA

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