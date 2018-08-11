Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak: "Bu yıl yüzde 40 oranında verim artışı beklemekteyiz"

BİTLİS - Bitlis'te yılın ilk buğday hasadına başlanırken, il genelindeki 325 bin dekar alandan 125 bin tonun üzerinde ürün rekoltesinin beklendiği belirtildi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak ve beraberindekiler, Ahlat ilçesindeki ekili alanlarda inceleme yaptı. Tarım alanlarında çiftçilerle hasat dönemine ilişkin istişare eden Müdür Asak, ekibiyle birlikte incelemelerine devam etti. Burada gazetecilere buğday hasadıyla ilgili değerlendirme yapan Müdür Asak, geçen yıla oranla bu yıl yağışlarında etkisiyle buğdayda yüzde 40'lık bir ürün artışı beklediklerini belirterek, "Bitlis ilimizde sulu ve kuru olmak üzere 325 bin dekar alanda 125 bin ürün rekoltesi var. Fakat 2018 yılında yağışlarında çok iyi gitmesiyle birlikte dekara verimde yüzde 40'a varan bir artış gözlendi. Bu hem çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor hem de tarım teşkilatımızı hakikaten mutlu ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz ve ilçe müdürlüğümüzde çalışan tüm mühendislerimiz sürekli üretim alanlarında biçer döverlerimizin hasat döneminde dane kaybını önlemek maksadıyla sürekli denetleniyor. Alanlarda gerek hastalıklarla mücadele gerekse dane kaybına yönelik ciddi ve titiz bir çalışma yürütülüyor. 2017 yılında 125 bin ton olan verimimiz bu yıl da yağışların iyi gitmesiyle beraber ilimizde yüzde 40 oranında bir verim artışı beklemekteyiz. 2 haftadır hasat devam ediyor. Şuanda verimizdeki artışları bizzat görüyoruz. Çiftçilerimiz gerçekten bu durumdan çok memnunlar. Bizlerde Tarım ve orman teşkilatı olarak sürekli çiftçilerimizle beraber sevinçlerini paylaşıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özellikle hububat yetiştiriciliği ile ilgili iştigal eden çiftçilere verilen desteklere değinen Asak, "Çiftçilerimize mazot, gübre desteklemesi, hububat fark desteklemesi ve sertifikalı tohum desteklemesi olmak üzere 3 farklı kalemde 2017 yılından toplamda 8 milyon TL destek sağlandı. Bu yılda çalışmalarımız devam ediyor. Yine çiftçilerimizin yüzünü güldürecek ve bakanlığımız tarafından destek olunacak yatırımlar devam edecektir. Özellikle son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın teşvikleri neticesinde çiftçilerimiz sertifikalı tohum üretimine ağırlık vermiştir. Bu dekara verime çok müspet tesirleri olmuştur. Şuanda sertifikalı tohumların kullanılmasıyla beraber dekara verim yüzde 30-40 ve 50'lere varan artışı, ülkemiz ekonomisine, ilimiz ve bölgemiz ekonomisine çok ciddi manada katkılar sunmuştur. İlimizde buğday hasadının başlamasıyla birlikte çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve milyonlarca lira tarımsal gelir elde edilmektedir" şeklinde konuştu.

"Müdür Asak'tan anız yakımı uyarısı"

Hasat sonrası anız yakımının oldukça zararlı olduğunu vurgulayan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak, çiftçilere uyarılarda bulunarak, "Burada önemli bir uyarıda yapmak istiyoruz. Buğday hasadıyla birlikte özellikle anız yakımı hususunda tüm çiftçilerimizi uyarmak istiyoruz. Anız yakıldıkça gerek doğaya gerekse toprağa gerçekten çok ciddi manada zarar veriyor. Bu nedenle çiftçilerimizi uyarmayı borç biliyoruz. Zaten arazide gerekli denetimler yapılıyor. Bu hususta da dikkatli olunması gerektiğini çiftçilerimize anlatıyoruz" dedi

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak'ın tarım alanlarındaki incelemelerine Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile Ziraat Mühendisleri eşlik ettiler.