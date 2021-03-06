Bitlis, Siirt ve Muş için yoğun kar yağışı uyarısı
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Bitlis, Siirt ve Muş için yoğun kar yağışı uyarısı

06.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:46
Bitlis, Siirt ve Muş için yoğun kar yağışı uyarısı

Bitlis, Siirt'in kuzeyi ve Muş'un güneyinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bitlis, Siirt'in kuzeyi ve Muş'un güneyinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli yağmur, Bitlis, Siirt'in kuzeyi ve Muş'un güneyinde yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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