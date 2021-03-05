Bitlis şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bitlis şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi

05.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:37
Bitlis şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi

Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin naaşları, cenaze töreni için Ankara'ya getirildi.

Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin naaşları, cenaze töreni için Ankara'ya getirildi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek için havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşları, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenecek devlet töreni için Ankara'ya getirildi. Burada düzenlenecek törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere Etimesgut Havalimanı'ndan memleketlerine uğurlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Hakan Taşıyan Sedat Kapurtu
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:43:11. #1.16#
title