Bitlis şehitlerinin isimleri açıklandı! Bitlis helikopter kazası şehitlerinin memleketleri!

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri belli oldu. Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi. Bitlis şehitlerinin isimleri açıklandı! Bitlis helikopter kazası şehitlerinin memleketleri!

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı.

BİTLİS ŞEHİTLERİ İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ!

-Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül: Amasya,

-Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek: Afyonkarahisar,

-Korgeneral Osman Erbaş: Yozgat,

-Yüzbaşı Salih Sarıoğlu: Samsun,

-Astsubay Kıdemli ÜstÇavuş Ömer Umulu: Kırıkkale,

-Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz: Kahramanmaraş,

-Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer

-Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş

UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL (AMASYA)



Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gülün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK (AFYONKARAHİSAR)

Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ (TRABZON-OF)

Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzonun Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı. Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU (SAMSUN-BAFRA)



Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ ÖMER UMULU (KIRIKKALE)



Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valiliği de yaptığı açıklamada, şehit Umulu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER (KARS)

Şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı.

Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ (KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN)

Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı. Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MEHMET DEMİR (KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT)

Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir'e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi. 1997'de uzman çavuş olarak TSK'ya giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı.

Aynı helikopterde şehit olan Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

PİLOT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL (AFYONKARAHİSAR-DİNAR)

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayraklarının asıldığı ve evin önüne taziye çadırı kurulduğu görüldü.

UZMAN ÇAVUŞ TOLGA DEMİRCİ (KAYSERİ-PINARBAŞI)



Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.