Bitlis şehitleri memleketleri! Bitlis şehitleri isimleri! Bitlis'te helikopter kazasında kaç kişi şehit oldu?

Bitlis son dakika! Bitlis şehitleri isimleri! Bitlis'te helikopter kazasında kaç kişi şehit oldu? Bitlis şehitleri memleketleri!

BİTLİS'TE HELİKOPTER KAZASINDA KAÇ KİŞİ ŞEHİT OLDU?

Son dakika: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düştü, 11 asker şehit oldu 2 asker yaralandı. Şehit düşen 11 askerimiz arasında 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş da var.

BİTLİS ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİ!

-Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül: Amasya,

-Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek: Afyonkarahisar,

-Korgeneral Osman Erbaş: Yozgat,

-Yüzbaşı Salih Sarıoğlu: Samsun,

-Astsubay Kıdemli ÜstÇavuş Ömer Umulu: Kırıkkale,

-Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz: Kahramanmaraş,

-Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer

-Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş