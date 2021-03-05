Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
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Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi

05.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:28

Bingöl'den Bitlis Tatvan'a giden helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 Mehmetçikten 5'inin naaşı, ailelerinin talebi üzerine Ankara'da bulunan Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

Bingöl'den Bitlis Tatvan'a giden helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 Mehmetçikten 5'inin naaşı, ailelerinin talebi üzerine Ankara'da bulunan Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerden, Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun naaşı Cebeci'de bulunan Şehitlik Mezarlığına defnedildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında şehitlerin naaşı defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne getirildi. Şehitlerin naaşlarının toprağa verilmesinden sonra Kur'an okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun yapılmasının ardından tören, şehitlerin tabutlarının üzerinde duran Türk bayraklarının ailelerine teslim edilmesiyle tamamlandı.

Defin törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)

Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi
Bitlis şehitleri Ankara'da Cebeci Şehitliği'ne defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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