Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı
Haberler » Güncel » Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi.

03.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:41

İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul edecek.

BİTLİS (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler