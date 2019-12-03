: Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı

03.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:41

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul edecek.

BİTLİS (DHA)

Kaynak: DHA

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