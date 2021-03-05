Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli?
Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli? Şehit Hakan Gül hayatı, biyografisi!
ingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düştü, 11 asker şehit oldu 2 asker yaralandı. Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli?
BİTLİS ŞEHİDİ HAKAN GÜL KİMDİR?
Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül aslen Amasya'lıdır. Nüfusu Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyüne kayıtlıdır. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül evlidir. Şehidin cenazesi Amasya'da toprağa verilecektir.
BİTLİS ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİ!
-Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül: Amasya,
-Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek: Afyonkarahisar,
-Korgeneral Osman Erbaş: Yozgat,
-Yüzbaşı Salih Sarıoğlu: Samsun,
-Astsubay Kıdemli ÜstÇavuş Ömer Umulu: Kırıkkale,
-Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz: Kahramanmaraş,
-Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer
-Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş