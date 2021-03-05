Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli?

05.03.2021 00:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:57
Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli?

Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli? Şehit Hakan Gül hayatı, biyografisi!

ingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düştü, 11 asker şehit oldu 2 asker yaralandı. Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli?

BİTLİS ŞEHİDİ HAKAN GÜL KİMDİR?

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül aslen Amasya'lıdır. Nüfusu Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyüne kayıtlıdır. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül evlidir. Şehidin cenazesi Amasya'da toprağa verilecektir.

BİTLİS ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİ!

-Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül: Amasya,

-Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek: Afyonkarahisar,

-Korgeneral Osman Erbaş: Yozgat,

-Yüzbaşı Salih Sarıoğlu: Samsun,

-Astsubay Kıdemli ÜstÇavuş Ömer Umulu: Kırıkkale,

-Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz: Kahramanmaraş,

-Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer

-Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Hakan Akkaya Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis şehidi Hakan Gül kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül kimdir? Hakan Gül nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 00:57:58. #1.16#
title