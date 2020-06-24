BİTLİS Paraşüt ipinden yaptığı ürünler ilgi görüyor Paraşüt ipinden yaptığı ürünler ilgi görüyorVAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili alanında yüksek lisans yapan Erdoğan Özdil, paraşüt ipi kullanarak bileklik, anahtarlık, maske bandı, saat kordonu gibi aksesuarlar yapıyor.

Paraşüt ipinden yaptığı ürünler ilgi görüyor

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili alanında yüksek lisans yapan Erdoğan Özdil, paraşüt ipi kullanarak bileklik, anahtarlık, maske bandı, saat kordonu gibi aksesuarlar yapıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde uzun süre kalan yüksek lisans öğrencisi Özdil, para kazanmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için araştırma yaparken, internetten bileklik yapma işini öğrendi. Özdil, önce kendisi, ardından da yakın çevresi için paraşüt ipi kullanarak gençlerin severek kullandıkları bileklik, anahtarlık, maske bandı, saat kordonu gibi aksesuarlar yapmaya başladı. Özdil, yaptığı aksesuarlar beğenilince de sosyal medyadan satışa geçti.

Zamanını değerlendirdiğini ve yaptığı işten memnun olduğunu belirten Özdil, "El işlerine olan merakım nedeniyle bu işi yapmaya başladım. Önce yakın çevremden başladım. Daha sonra tüm Türkiye'den siparişler gelmeye başladı. Sosyal medya üzerinden modellere bakıp beğeniyorlar. Ben de onların bilek ölçülerine göre hazırlıyorum. Aldığım siparişlerden memnunum. Ayrıca geliştirip, tasarladığım modellerimi de artırdım. İsteyen herkese bu ürünleri gönderiyorum" dedi.

Kaynak: DHA