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Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı, Vahit Olcay - Yerel
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Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

- Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor'u 1-0 mağlup etti.

- Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

BİTLİS - Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde sadece bir gol yiyip bir beraberliği bulunan Özgüzeldere Spor aynı zamanda ligi de lider tamamlayıp şampiyonluk hedefliyor.

8 Ağustos Stadyumunda seyircisi önünde Silopi Spor'u ağırlayan Özgüzeldere Spor, maçı 62. dakikada Mazlum Öndil'in attığı golle 1-0 kazandı.

Ligin bitmesine 4 hafta kala yoluna namaglup devam eden Özgüzeldere ligi şampiyon tamamlayıp play-off'tan sonra 3. Lige çıkmayı hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel

Bitlis, Yerel, Haberler

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