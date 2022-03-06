Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü - Haberler

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Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor'u 1-0 mağlup etti.

BİTLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor evinde Silopi Spor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde sadece bir gol yiyip bir beraberliği bulunan Özgüzeldere Spor aynı zamanda ligi de lider tamamlayıp şampiyonluk hedefliyor.

8 Ağustos Stadyumunda seyircisi önünde Silopi Spor'u ağırlayan Özgüzeldere Spor, maçı 62. dakikada Mazlum Öndil'in attığı golle 1-0 kazandı.

Ligin bitmesine 4 hafta kala yoluna namaglup devam eden Özgüzeldere ligi şampiyon tamamlayıp play-off'tan sonra 3. Lige çıkmayı hedefliyor. - BİTLİS

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bitlis Özgüzeldere Spor yenilmezlik serisini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bitlis, Spor, Haberler

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