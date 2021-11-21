Bitlis Özgüzeldere Spor dörtte dört yaptı

BİTLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor, konuk ettiği Siirt Kurtalan Spor'u 4-0 mağlup ederek dörtte dört yaptı.

Seyircisinin desteğini alan Bitlis Özgüzeldere Spor; ilk yarıda 2, ikinci yarıda da 2 gol bularak maçtan 4-0 galip ayrıldı. Grupta puanını 12'ye çıkaran Bitlis Özgüzeldere Spor, dörtte dört yaparak namağlup yoluna devam ediyor.

Maça tempolu başlayan Bitlis Özgüzeldere Spor, 35. dakikada Aytaç, 44 ve 76. dakikada Mustafa ve 75. dakikada Mazlum'un attığı golle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. - BİTLİS