Bitlis OSB'de atık su arıtma tesisi için fizibilite süreci başlıyor

"Bitlis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilitesi" projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) kabul edildi.

DAKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren DAKA tarafından, Bitlis'in ekonomisinde ve kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olması beklenen OSB'de sanayileşmenin yatırımcı, çalışan ve kent üzerinde oluşturabileceği çevresel baskıların azaltılması amacıyla "Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Fizibilitesi" projesinin hazırlandığı belirtildi.

Projenin imza töreninin Bitlis Valiliğinde, Vali ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Çağatay ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazırlanacak fizibilite ile Bitlis OSB'de atık suların oluşturacağı çevre kirliliğini önlemek ve atık suların ekolojik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak çalışmalar için ilk adım atılacak ve yol haritası belirlenecek. Projeyle OSB'de yer alan endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak ortak atık su arıtma tesisi için gerekli fizibilite çalışmaları yapılacak. Böylelikle OSB'nin atık su arıtma yönetim alt yapısı geliştirilecek, su kirliliği azaltılacak ve içme suyuna erişim kolaylaştırılacak. Yapılacak bu çalışma sonucunda bölgenin tercih edilebilirliğine pozitif yönde bir etki olacak ve çevre kirliliğinin engellenmesiyle sanayinin çevre üzerinde oluşturacağı baskı azaltılacak. Sonuç olarak sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve refah toplumunun oluşmasını zemin hazırlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş