Bitlis okulun çatısındaki karı temizlemek için sıra dışı bir yöntem seçtiler

26.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:13

Okulun çatısındaki karı temizlemek için sıra dışı bir yöntem seçtiler

BİTLİS'te kar yağışının durmasının ardından çatılarda biriken karların temizlenmesine başlandı. Karların temizlenmesi için birçok yöntem uygulanırken, bir okulun çatısındaki karlar aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla indirildi. Bu yöntemi de cep telefonu kameraları ile görüntülerdiler.

Bitlis'te kar yağışı sonrası kent merkezinde 2 metreye ulaşan kar kalınlığının ardından çatılarda biriken karlar da tehlike arz etmeye başladı. Birçok binada insan gücüyle temizleme çalışması başlatılırken, kent merkezinde bulunan Şehit Tahsin Barutçu Lisesi'nin çatısındaki kar için ilginç bir yöntem denendi. Kar blokları bir aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla çekilerek aşağı indirildi. Bu anları da öğrenciler cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: DHA