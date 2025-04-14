Bitlis okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)?

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 15 NisanSalı günü için okullarda tatil mi araştırıldı. Peki, Bitlis okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)?

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının olduğu Bitlis'te okulların tatil edilip edilmeyeceği için Bitlis Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz konu ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı.

BİTLİS HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Salı) gece saatlerine kadar Bitlis il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Bitlis'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Bitlis ve Bitlis il geneli ile Bitlis doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.