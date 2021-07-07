"Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi Takoran Vadisi'ni gezdi
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"Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi Takoran Vadisi'ni gezdi

'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz' ekibi Takoran Vadisi'ni gezdi
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelen 50 bisikletçi, Takoran Vadisi'ni gezdi.

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelen 50 bisikletçi, Takoran Vadisi'ni gezdi.

Proje kapsamında dün bölgeye gelen bisikletçiler, bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı Takoran Vadisi'ni Siverek Belediyesi'ne ait tekneyle gezdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Takoran Vadisi'nin eşsiz ve özel bir yer olduğunu söyledi.

Takoran Vadisi'nin markalaştırma çalışmaları kapsamına alınacağını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Baraj göleti ve barajın doldurduğu suyla eşsiz güzelliğe sahip bir vadi. Van Gölü'nde yüzüyorduk, burada da yüzelim istedik. Gerçekten su farkı var ki çok beğendik ve serinledik. Takoran Vadisi'ni de bu etkinliğimizin bir parçası haline getirmek istiyoruz, çünkü markalaştıracağımız her iki Nemrut arasındaki yolda bu tür özel yerleri gezip parkura dahil ediyoruz. Burası da özel bir yer, herkesi buraya davet ediyoruz. Mutlaka görülmesi gereken bir yer."

Bisikletçilerden Ferhat Orak ise Takoran Vadisi'nin eşsiz güzellikte bir yer olduğunu belirterek, herkesin görmesini tavsiye etti.

Sefa Örek de birçok tarihi ve turistik alanı gezdiğini ancak Takoran Vadisi'ne hayran kaldığını belirtti.

'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz' ekibi Takoran Vadisi'ni gezdi
'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz' ekibi Takoran Vadisi'ni gezdi
'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz' ekibi Takoran Vadisi'ni gezdi
'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz' ekibi Takoran Vadisi'ni gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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