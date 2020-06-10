BİTLİS Nemrut Krater Gölü'ne, ziyaretler başladı
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BİTLİS Nemrut Krater Gölü'ne, ziyaretler başladı

Nemrut Krater Gölü'ne, ziyaretler başladıBİTLİS Doğa Spor Kulübü üyeleri, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne yürüyüş etkinliği düzenledi.

10.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:18

Nemrut Krater Gölü'ne, ziyaretler başladı

BİTLİS Doğa Spor Kulübü üyeleri, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne yürüyüş etkinliği düzenledi. Kulüp üyeleri, sabah 06.00'da başladıkları 40 kilometrelik yürüyüşle, Nemrut Krater Gölü'ne ulaşıp, muhteşem manzaranın keyfini çıkardı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan ve doyumsuz manzarasıyla adeta kendisine hayran bırakan yaklaşık 2 bin 900 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne, kısıtlamaların kaldırılması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretler başladı. Hem fotoğraf sanatçılarının hem de doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler, sonbahar aylarına kadar sürüyor. Normalleşme sürecinin başlaması ve havaların ısınmasıyla Bitlis Doğa Spor Kulübü üyeleri de Nemrut Krater Gölü'ne yürüyüş etkinliği düzenledi. Sabah saat 06,00'da başlayan yolculuk, yaklaşık 12 saat sürdü. 7 doğasever, çıktıkları zirvede doğanın yeşil örtüsünü ve gölün mavi rengini fotoğraflayıp, manzarayı seyretmenin keyfini yaşadı.

'MUHTEŞEM MANZARAYI FOTOĞRAFLADIK'

Bitlis'in güzelliklerini tanıtmak amacıyla, farklı etkinlikler kapsamında doğaseverler ile bir araya getirdiklerini belirten Bitlis Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, Nemrut Krater Gölü'ne de dikkat çekmek istediklerini söyledi. Araboğa, "Memleketimiz gerçekten her yönüyle çok güzel. Kentimiz kış turizmi, inanç turizmi ve doğa turizmi açısında mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Bizde 7 arkadaşımızla birlikte dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı krater gölü zirvesine tırmandık. Hem bu muhteşem manzarayı fotoğrafladık hem de bu manzarada yemek yedik. Yaklaşık 40 kilometrelik turumuzu 12 saatte tamamladık" dedi.

BİTLİS Nemrut Krater Gölü'ne, ziyaretler başladı

Kaynak: DHA

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