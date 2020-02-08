Bitlis-Mutki yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Bitlis-Mutki yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bitlis-Mutki yolu çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

08.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:42
Bitlis-Mutki yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bitlis-Mutki yolu çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bitlis-Mutki kara yolu Karçın Başı mevkisinde oluşabilecek çığ riski nedeniyle, fırtına ve tipi sonrası tekrar kontrol edilerek geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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