Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis
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Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis

14.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:26

Muş kara yolunda sis görüntüleri Sisli yolda seyir halindeki araçlar MUŞ - Bitlis-Muş kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

Muş kara yolunda sis görüntüleri

Sisli yolda seyir halindeki araçlar MUŞ - Bitlis-Muş kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis
Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis
Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis
Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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