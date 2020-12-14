Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis
14.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:26
Muş kara yolunda sis görüntüleri Sisli yolda seyir halindeki araçlar MUŞ - Bitlis-Muş kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.
Muş kara yolunda sis görüntüleri
Sisli yolda seyir halindeki araçlar MUŞ - Bitlis-Muş kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız