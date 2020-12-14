Bitlis-Muş kara yolunda yoğun sis

Muş kara yolunda sis görüntüleri Sisli yolda seyir halindeki araçlar MUŞ - Bitlis-Muş kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

Muş kara yolunda sis görüntüleri

Sisli yolda seyir halindeki araçlar MUŞ - Bitlis-Muş kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız