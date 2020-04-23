Bitlis Milli Eğitim Müdürü'nden öğrencisine doğum günü sürprizi BİTLİS İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlayan 4'üncü sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'a doğum günü sürprizi yaptı.

BİTLİS İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlayan 4'üncü sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'a doğum günü sürprizi yaptı.

Hersan Mahallesi'nde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'a, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, şube müdürleri ile birlikte 10'uncu yaş gününde, doğum günü sürprizi yaptı. Korkmaz ile yanındakiler küçük çocuğun evine pasta ile gitti. Pastanın kesilmesinin ardından Cesur Akkoyun'a çeşitli hediyeler veren Korkmaz, öğrencilerinin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, bu yıl 23 Nisan'ı farklı kutlamak için hazırlıklar yaptıklarını ancak koronavirüs pandemisinin buna engel olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'ncü yılı. Biz bu yılı farklı kutlamaya hazırlanırken, pandemi bize bu fırsatı vermedi. Biz de çocuklarımızdan evlerinde, balkonlarında oldukları yerleri süslemeleri açısından, nasıl kutlamak isterlerse öyle hazırlık yapmalarını istemiştik. Çocuklarımız da kendi imkanları ile odalarını ve evlerini süslemişler. Bizler, şube müdürlerimiz ve okul yöneticilerimiz ile birlikte birçok eve giderek, çocuklarımızın bayramını kutladık. Şimdi de Cesur Akkoyun'un evine gelerek, doğum gününde birlikte olduk. İnşallah pandemi sonrası çok daha güzel etkinliklerle, tekrardan öğrencilerimizle okullarımızda biraraya geleceğiz"dedi.

- Bitlis

Kaynak: DHA