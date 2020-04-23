Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz'dan öğrencisine doğum günü sürprizi Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz'dan öğrencisine doğum günü sürpriziBİTLİS İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlayan 4'ncü sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'a doğum günü sürprizi yaptı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz'dan öğrencisine doğum günü sürprizi

BİTLİS İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlayan 4'ncü sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'a doğum günü sürprizi yaptı.

Hersan mahallesinde yaşayan 4'ncü sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'a, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şube müdürleri ile birlikte 10'ncu yaş gününde, doğum günü sürprizi yaptı. Korkmaz ile beraberindekiler küçük çocuğun evine pasta ile gitti. Pastanın kesilmesinin ardından Cesur Akkoyun'a çeşitli hediyeler veren Korkmaz, öğrencilerinin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, bu yıl 23 Nisan'ı farklı kutlamak için hazırlıklar yaptıklarını ancak koronavirüs pandemisinin buna engel olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'ncü yılı. Biz bu yılı farklı kutlamaya hazırlanırken, pandemi bize bu fırsatı vermedi. Biz de çocuklarımızdan evlerinde, balkonlarında oldukları yerleri süslemeleri açısından, nasıl kutlamak isterlerse öyle hazırlık yapmalarını istemiştik. Çocuklarımız da kendi imkanları ile odalarını ve evlerini süslemişler. Bizler, şube müdürlerimiz ve okul yöneticilerimiz ile birlikte birçok eve giderek, çocuklarımızın bayramını kutladık. Şimdi de Cesur Akkoyun'un evine gelerek, doğum gününde birlikte olduk. İnşallah pandemi sonrası çok daha güzel etkinliklerle, tekrardan öğrencilerimizle okullarımızda biraraya geleceğiz"dedi.

Kaynak: DHA