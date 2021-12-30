Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 17 tekstil firmasının yetkilileriyle buluştu - Haberler
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Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 17 tekstil firmasının yetkilileriyle buluştu

AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 17 tekstil firması yetkilileriyle Güroymak ilçesinde bir araya geldi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 17 tekstil firması yetkilileriyle Güroymak ilçesinde bir araya geldi.

Güroymak ilçesindeki bir tekstil firmasında düzenlenen toplantıda konuşan Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığının başkanlığında mesleki eğitimi geliştirme, istihdamı artırma adına sektör temsilcileriyle planlı olarak buluştuklarını söyledi.

Güroymak'ta tekstil sektöründe hizmet eden 17 firmanın istihdama katkı sunduğunu ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Çıraklık, ustalık, kalfalık ve usta öğreticilik eğitimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuda yapılabilecekleri kararlaştırdık, yol haritamızı netleştirdik. Bu bağlamda yolumuza devam edeceğiz. Ev sahipliği yapan Nur Tekstil'e bu manada çok teşekkür ediyoruz. Bitlis'in istihdam problemi ortadan bu şekilde kalkacaktır."

Toplantıya, Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İl ve İlçe Mesleki Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 17 tekstil firmasının yetkilileriyle buluştu

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 17 tekstil firmasının yetkilileriyle buluştu

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 17 tekstil firmasının yetkilileriyle buluştu

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AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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