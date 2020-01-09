Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Haberler

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bitlis merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:29
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 7 Ocak günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "17 şüpheli İstanbul, Van, Hakkari, Bitlis il merkezleri ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda yapılan aramalarda; daralı ağırlığı 29.29 gram eroin, daralı ağırlığı 47.15 gram esrar, daralı ağırlığı 10.83 gram metamfetamin, 31 adet ecstasy hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 adet cam aparat ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler