Son dakika haberi: Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberi: Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberi: Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİTLİS merkezli 4 ilde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkezli 4 ilde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Son dakika haberi: Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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