Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.

Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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