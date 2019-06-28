Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 Haziran'da Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçeleri ile Van, Diyarbakır, Malatya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü işleyenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 şüpheliye yönelik 18 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştır. İfadelerinin ardından Güroymak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Firari bir şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam etmektedir.

Güvenlik güçlerimizin yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri maddi menfaat karşılığında ve organize şekilde batı illerine sevk edenlere yönelik mücadelesi kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA