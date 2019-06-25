Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bitlis merkezli 5 ilde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçeleri ile Diyarbakır, Van, Konya ve Malatya'da, 18 şüpheliye yönelik 18 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda, 16 cep telefonu ve 16 sim kart da ele geçirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri, maddi menfaat karşılığında ve organize şekilde batı illerine sevk edenlere yönelik kararlılıkla mücadeleye edeceği belirtildi.

Kaynak: AA