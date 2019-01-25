Bitlis Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı

Bitlis merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; aralarında binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA