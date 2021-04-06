Son dakika haberleri | Bitlis merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10'u asker 17 gözaltı
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Son dakika haberleri | Bitlis merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10'u asker 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Bitlis merkezli eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10'u asker 17 gözaltı

Son dakika haberleri: Bitlis merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10'u asker, 7'si emniyet mensubu olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Bitlis merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10'u asker, 7'si emniyet mensubu olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri ve emniyet mahrem yapılanmasıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'te 10, Kahramanmaraş, Sivas, Isparta, Batman, Adana, Trabzon ve Ankara'da birer kişi olmak üzere 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; C.B., H.K., M.K., M.S.K., S.Ç., S.B., T.Ü., Z.A.T., D.B. ve E.K. isimli 10 askeri personel ile A.K., C.A., E.Ö., F.İ., T.K., Y.E.H. ve H.T. isimli 7 emniyet personeli şüpheli gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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