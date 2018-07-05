Bitlis Merkezli 5 İlde Fetö/pdy Operasyonu
BİTLİS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
BİTLİS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9 kamu görevlisi yakalanarak, gözaltına alındı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü İl Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Bitlis merkezli Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aktif kamu görevlisi olarak çalışan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Bitlis