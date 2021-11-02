Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma ve yardım yataklık etmek" suçunu işlediği belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten jandarma ekipleri, Bitlis, İstanbul, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

7 şüphelinin gözaltına alınırken, 3 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3'ü kurusıkıdan çevirme 5 tabanca, bu silahlara ait 102 fişek, 7 akıllı cep telefonu ile 7 sim kartı ele geçirildi.

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