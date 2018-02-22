Bitlis Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonunda 7 Gözaltı

BİTLİS merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla, örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilere yönelik Bitlis, Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Y.D., B.O., V.K., Ö.K., A.Ö., A.K ve M.A.E. gözaltanı alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Bitlis