Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

24.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:28
Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 3 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 3 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, Bitlis merkezli Ankara ve Manisa ile KKTC'de, FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda, muhasebeci F.S, aktif görevde olan yüzbaşı O.K, memur-şef O.D, gelir uzmanı Ö.D, açıkta bulunan komiser yardımcısı H.B, ev hanımı F.A. isimli şüpheliler, FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürüldüğü de vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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