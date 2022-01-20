Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2) - Haberler
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Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

HASTALARIN İMDADINA PALETLİ AMBULANSLAR YETİŞTİKar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te Güroymak ilçesinin Tahtalı köyünde oturan tansiyon hastası Hüseyin Genç (72) ile Hizan ilçesinde 6'ncı çocuğuna hamile olan Zübeyde Üzen (32) paletli ambulansla evlerinden alınarak Bitlis-Tatvan...

HASTALARIN İMDADINA PALETLİ AMBULANSLAR YETİŞTİ

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te Güroymak ilçesinin Tahtalı köyünde oturan tansiyon hastası Hüseyin Genç (72) ile Hizan ilçesinde 6'ncı çocuğuna hamile olan Zübeyde Üzen (32) paletli ambulansla evlerinden alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Genç ve Üzen'in hastanedeki tedavileri sürerken, yakınları ise 112 ekiplerine teşekkür etti. Bitlis-Baykan karayolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Bitlis merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 332 köy yolu kapalı (2)

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri

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