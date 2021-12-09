Bitlis merkezde kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis merkezde kar yağışı

Bitlis merkezde kar yağışı
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

BİTLİS'te, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla sokaklar, bembeyaz oldu.

Kent merkezinde dün gün boyu yağmur yağmasının ardından bugün kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, zaman zaman sis de bastırdı. Trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, beyaz örtüyle kaplandı. Yağışların gün boyu etkili olup, gece saatlerinde bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.


Bitlis merkezde kar yağışı

Bitlis merkezde kar yağışı

Bitlis merkezde kar yağışı

Bitlis merkezde kar yağışı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title