Bitlis Merkez ve Hizan'da 21 Haziran 2021 Günü Bazı Köy ve Mezralarda İlan Edilen "Sokağa Çıkma Yasağı" Kaldırıldı

Bitlis İli Hizan ve Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce, Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)...