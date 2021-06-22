Bitlis Merkez ve Hizan'da 21 Haziran 2021 Günü Bazı Köy ve Mezralarda İlan Edilen "Sokağa Çıkma Yasağı" Kaldırıldı
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Bitlis Merkez ve Hizan'da 21 Haziran 2021 Günü Bazı Köy ve Mezralarda İlan Edilen "Sokağa Çıkma Yasağı" Kaldırıldı

Bitlis Merkez ve Hizan'da 21 Haziran 2021 Günü Bazı Köy ve Mezralarda İlan Edilen 'Sokağa Çıkma Yasağı' Kaldırıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bitlis İli Hizan ve Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce, Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)...

Bitlis İli Hizan ve Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce, Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 02. 00'da başlatılan Sokağa Çıkma Yasağı, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 20. 00'dan itibaren kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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Bitlis Merkez ve Hizan'da 21 Haziran 2021 Günü Bazı Köy ve Mezralarda İlan Edilen "Sokağa Çıkma Yasağı" Kaldırıldı - Haberler
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