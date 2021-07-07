Bitlis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince Parke ve Duvar Yapım İşleri;

Bitlis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince;Merkez Karınca, Tabanözü, Tınar ve Yeşilsırt Köylerinin, Parke ve Duvar Yapım İşleri;Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18.

Bitlis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince;

Merkez Karınca, Tabanözü, Tınar ve Yeşilsırt Köylerinin, Parke ve Duvar Yapım İşleri;

Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile 14/07/2021 tarihinde saat 14: 00'da Bitlis Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat: 3'te yapılacaktır. İhale Dökümanları için Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre