BİTLİS Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları

24.08.2019 16:34

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı ve Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Ahlat Limanı'nda gerçekleştirilen yelken yarışlarına 7 ilden 77 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, 4 farklı kategoride devam etti. Yarışmaların pazar günü de devam edeceği bildirildi. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, havanın çok güzel bir avantaj sağladığını belirterek şöyle konuştu

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Ahlat yelken yarışlarına 7 il, 9 kulüp, 77 sporcu katıldı. Optimist, Lazer 4-7, Lazer Radyan sınıflarından yarışlar yapıldı. Havanın güzel olması bize çok büyük bir avantaj sağladı ve bugün 4 yarış yaparak yarışlarımızı tamamladık. Yarışlarımız pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü saat 1400'te son startımızı vereceğiz.

Kaynak: DHA