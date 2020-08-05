BİTLİS Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde pankart açarak evlilik teklifi yaptı
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BİTLİS Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde pankart açarak evlilik teklifi yaptı

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde pankart açarak evlilik teklifi yaptıBİTLİS'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu.

05.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:34

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde pankart açarak evlilik teklifi yaptı

BİTLİS'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.

Akrabası da olan kız arkadaşı Esra Akbay ile evlilik planı yapan Sedat Akbay'ın hayalleri koronavirüs engeline takıldı. Nisan ayında evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Akbay, yakın bir akrabalarının ölümü nedeniyle planını ertelemek zorunda kaldı. Daha sonra da kız arkadaşı koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Daha fazla beklemek istemeyen Sedat Akbay da ailesi ve arkadaşları ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi önüne gelerek, 14 gündür tedavi altında olan Esra Akbay'a sürpriz yapt.

Akbay, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açıp, genç kızı, telefonla arayıp pencereye çıkmasını istedi. Pencereye çıkan Esra Akbay ise sevinç gözyaşı döktü. Koronavirüsle mücadele ederken yaşadığı sürprizle şaşkına dönen Esra Akbay, evlilik teklifine kağıda, 'Evet' yazarak, yanıt verdi. Çevredekiler de alkışlarla çiftin mutluluklarına ortak oldu. Sedat Akbay daha sonra kız arkadaşına hemşireler aracılığıyla çiçek gönderdi.

Sedat Akbay, 1,5 ay önce tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek,"Bir aile büyümüz vefat edince ertelemek durumunda kalmıştım. Sonrasında da Esra koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 14 gündür, hastanede yatıyor. Bu süreçte de yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı. Ben de bunu bugün yaparsam daha iyi olur, diye düşündüm. Onun için moral ve motivasyon olacağını düşündüm. Çünkü bu hastalık büyük ölçüde moral ve motivasyonla aşılıyor. Ben de gerekli izinleri alarak, böyle bir şey yapmaya kalkıştım. İnşallah çok sevinmiş, moral ve motivasyonu yerine gelmiştir. Allah tüm hastaların yardımcısı olsun" dedi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ise, koronavirüs tedavisi gören Esra Akbay'ın moral ve motivasyonu için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade ederek,"Hastamız 14 gündür tedavi görüyor. Hastamızın moral ve motivasyonunu arttırmak amaçlı gelen evlilik teklifini kabul ettik. Kendisine erkek arkadaşı evlilik teklifi yaptı. Teklif sosyal izolasyon ve bütün önlemler alınarak, yapıldı. Ben bu vesile ile çiftimize şimdiden mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

BİTLİS Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde pankart açarak evlilik teklifi yaptı

Kaynak: DHA

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