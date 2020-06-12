BİTLİS Koronavirüs, sergileri sanal ortama taşıdı
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BİTLİS Koronavirüs, sergileri sanal ortama taşıdı

Koronavirüs, sergileri sanal ortama taşıdıDÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bitlis'te her yıl bu dönemde açılan halk eğitim merkezi yıl sonu sergileri, sanal ortama taşındı.

12.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:02

Koronavirüs, sergileri sanal ortama taşıdı

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bitlis'te her yıl bu dönemde açılan halk eğitim merkezi yıl sonu sergileri, sanal ortama taşındı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle, halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verdi. Bu nedenle birçok kursiyer ve eğitmen çalışmalarını evlerinde sürdürmek zorunda kaldı. Evlerde yapılan el emeği ürünler her yıl olduğu gibi sergilenemeyince, ürünler sanal ortama taşındı. Hazırlanan ürünlerin kameralarla detaylı çekimleri yapılıp, 51 farklı konseptte bilgisayarlara aktarıldı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bilgisayar ortamında hazırlanan sergiyi, resmi internet sitesinde yayınlanmaya başladı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, halk eğitim merkezinin hazırladığı sanal serginin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Korkmaz, pandemi nedeniyle birçok yeni karar alındığını belirterek, "Halk eğitim merkezindeki çalışmalarda bu kapsamda durduruldu. Ancak yapılan ürünleri bilgisayar ortamında sergiliyoruz. Bitlis Halk Eğitim Merkezimiz 51 farklı konsepte müthiş bir sanal sergi hazırladı. Bu sergide kursiyerlerimizin el emeği göz nuru dediğimiz her alandaki çalışmalarında çok büyük bir emeğin, çok güzel çalışmaların olduğunu görüyoruz. Burada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

BİTLİS Koronavirüs, sergileri sanal ortama taşıdı

Kaynak: DHA

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