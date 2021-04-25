Bitlis kırsalında ele geçirilen EYP ve top mühimmatları imha edildi
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Bitlis kırsalında ele geçirilen EYP ve top mühimmatları imha edildi

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis kırsalında ele geçirilen EYP ve top mühimmatları imha edildi Bitlis kırsalında 25 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı ve top mühimmatı ele geçirildi.

Bitlis kırsalında ele geçirilen EYP ve top mühimmatları imha edildi

BİTLİS - Bitlis kırsalında 25 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı ve top mühimmatı ele geçirildi.

Konuyla Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup FİDAN 2021-17" operasyonu kapsamında EYP ve mühimmatların ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup FİDAN 2021-17" operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Kayalıbağ Köyü kırsalında,1 adet 25 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş RF komutalı EYP düzeneği, 2 adet aydınlatma mühimmatı, 1 adet 155 mm. top mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bitlis kırsalında ele geçirilen EYP ve top mühimmatları imha edildi
Bitlis kırsalında ele geçirilen EYP ve top mühimmatları imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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