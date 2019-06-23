Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği aktarıldı.
- Ankara
Kaynak: DHA
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