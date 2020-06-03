Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
03.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:50
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA