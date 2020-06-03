Bitlis kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." (İHA) Kaynak: İHA