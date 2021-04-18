Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi Bitlis kırsalında daha önceden teröristlerce kullanılan 12 odalı sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis kırsalında daha önceden teröristlerce kullanılan 12 odalı sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş. Eyup FİDAN 2021-11" operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis Merkez Aşağıbalcılar Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş. Eyup FİDAN 2021-11" operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Aşağıbalcılar Köyü kırsalında, 1 adet 12 odalı sığınak, 10 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 4 adet büyük pil, 1 adet akü, Çok miktarda yaşam, giyim, mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi
Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi
Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi
Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitlis kırsalında 12 odalı sığınak ele geçirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:03:54. #1.15#

title