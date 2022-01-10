BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ - Haberler
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BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 27 santimetre, yüksek kesimlerde ise 84 santimetreyi buldu, 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışması başlatıldı. Kent merkezinde ise mahalle aralarında belediye, ana arterlerde de Karayolları ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

BİTLİS KENT MERKEZİ İLE TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELLİ

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