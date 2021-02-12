Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlbey'den Rektör Elmastaş'a ziyaret
12.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:46
Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.
Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.
Tuğgeneral İlbey, Elmastaş'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmastaş ise İlbey'e teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş