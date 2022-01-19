Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar kar nedeniyle yarım gün tatil edildi - Haberler
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar kar nedeniyle yarım gün tatil edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar kar nedeniyle yarım gün tatil edildi
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar yoğun kar nedeniyle öğleden sonra tatil edildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar yoğun kar nedeniyle öğleden sonra tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçedeki okulların bugün yarım gün tatil edildiği belirtildi.

Duyuruda, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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